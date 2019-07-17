"هشتكرد " عضوًا بالشبكة الدولية للمدن المتعلمة التابعة لليونسكو

وقال " داود صفدري" اليوم الاربعاء لارنا ان هذا الحدث يعتبر جيدا بالنسبة لمدينة هشتكرد الجديدة مما سيعزز مكانتها والاقبال اليها.

واشار صفدري الى تسجيل ۲۲۴ مدينة من ۵۲ دولة في شبكة اليونسكو العالمية للمدن المتعلمة المستدامة ، موضحا ان مدينة هشتكرد هي الخامسة من ايران بعد شيراز واراك وكاشان وبهبهان التي تنضم الى قائمة المدن المسجلة في شبكة اليونسكو العالمية.

وتسعى شبكة اليونسكو العالمية للمدن المتعلمة، التي ترتكز على مبدأ تبادل الأفكار والحلول بين المدن، إلى تحقيق هدفين: ضمان التعليم الجيّد بصفة عادلة ودون إقصاء من خلال توفير امكانيّات للتعلّم مدى الحياة للجميع، وجعل المدن مفتوحة للجميع، آمنة، ومرنة ومستدامة.

وتنعقد كل سنتين ندوة دوليّة حول المدن المتعلمة، تُوفّر أرضية للتحاور حول السياسات المتبعة وتبادل الممارسات الجيّدة. وبهذه المناسبة، يتم إسناد مكافآت اليونسكو للمدينة المتعلمة.

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