ايرانية تفوز بجائزة مؤسسة Architizer الدولية لعام ۲۰۱۹

واضاف "مهران سرمديان" اليوم الاربعاء لارنا ان هذه المؤسسة(Architizer) تقوم سنويا باقامة منافسات لانتخاب افضل المعماريين في العالم واهداء المتفوقين منهم جائزة المؤسسة " اركيتايزر".

واوضح سرمديان ان المنافسات تقوم في ۴۲ قسما في الاعمار والبناء وان الاثار يشاهدها اكثر من ۴۰۰ مليون شخص في جميع انحاء العالم.

وصرح رئيس منظمة التراث الثقافي والصناعات اليدوية والسياحة في كاشان انه تم اختيار "عمارة سعادة" التاريخية في كاشان كأفضل بناء تاريخي للعام ۲۰۱۹ وتصدر موسسة نشر Phaidon كتابا باسمها.

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