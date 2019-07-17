طائرة "مهاجر 6" الهجومية المسيرة تلتحق بالجيش الايراني

وقال قائد هذه الوحدة في تصريح له بهذا الصدد اليوم الاربعاء، ان انضمام الطائرات المسيرة الهجومية "مهاجر 6" جاء وفقا لتدابير القائد العام للقوات المسلحة حفظه الله تعالى لتعزيز منظومة الطائرات المسيرة في المناطق الحدودية وكذلك تغيير نهج القوة البرية للجيش من العمليات الدفاعية الى الهجومية في المناطق المناطة مسؤوليتها بنا خاصة في منطقة شمال شرق البلاد في ظل التعاون بين وحدة الطائرات "ولي العصر (عج)" للطائرات المسيرة التابعة لهذه القوة، ووزارة الدفاع واسناد القوات المسلحة، والصناعات الداخلية والصناعة الجوية "قدس".

واكد بان تدمير الاهداف المحددة مسبقا يعد من ضمن مهمات الطائرة المسيرة "مهاجر 6" واضاف، ان القدرة والدقة العالية وكذلك الاستطلاع والرصد المتزامن للمناطق التي تنتشر فيها القوة البرية للجيش تعد من سائر قدرات هذا الانجاز الوطني.

وتابع، انه ومع انضمام الطائرة المسيرة "مهاجر 6" لوحدة الطائرات المسيرة للقوة البرية ستتبلور مرحلة جديدة من الاستخدام واسع النطاق للطائرات المسيرة على مستوى القوة البرية وستتعزز قدراتها في هذا المجال.

واوضح انه وفي ضوء امكانيات هذه الطائرة المسيرة سيتم كشف واعتراض وتدمير اي تهديد في حدود الجمهورية الاسلامية الايرانية وفي الجانب الاخر من الحدود قبل تبلوره.

واعتبر ان من مميزات هذه الطائرة المسيرة؛ المدى الكبير للتحليق وسقف التحليق الملحوظ ومواصلة الطيران فترة طويلة وقدرة حمل قذائف ذات دقة عالية جدا ليلا ونهارا وقرة التحمل في الظروف المناخية المختلفة والاستخدام السهل في المواقع الجغرافية المختلفة.

وصرح بان من الميزات الأخرى لهذه الطائرة، هي استخدام النواظير الليلية ذات الدقة العالية ما يسمح لها بتنفيذ العمليات الليلية بنجاح تام.

وقال قائد وحدة "ولي العصر (عج)" للطائرات المسيرة التابعة للقوة البرية للجيش الايراني، بأن الطائرة المسيرة "مهاجر 6" ذات منظومة تقنية المسح التصويري (Photogrammetry) ثلاثية الابعاد في الاراضي ذات التضاريس الصعبة والوعرة.

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