مسؤول بعثة الحج الإيرانية يستقبل أصغر حاج ايراني سنا

وأفادت إرنا أن مسؤول بعثة الحج الإيرانية حجة الاسلام "سيد عبدالفتاح" استقبل فی مقر بعثة الحج الإيرانية فی المدينة المنورة أصغر حاج ايراني سنا لهذا العام " اميرمحمد اقائي" وهو من مدينة يزد ويبلغ من العمر تسع سنوات وأوصاه ببر الوالدين والدعاء لهم لأنهم اصطحبوه معهم في هذه الرحلة العبادية.

من جانب آخر وصف مسؤول بعثة الحج الإيرانية سلوك القوى الامنية السعودية مع حجاج ايران "مقبول نسبيا" مبینا أن الحجاج الإيرانيين يقومون بالعبادة والزيارة ويستعدون للذهاب إلى مكة المكرمة لأداء مناسك الحج.

انتهى**م م**2041**

