لاريجاني: ايران تواجه حربا اقتصادية

وقال لاريجاني في اجتماع مشترك للمجلس والحكومة لبحث سبل دعم ازدهار الإنتاج الوطني: إن البلاد تواجه في الوقت الحاضر ظروف حرب اقتصادية ، وبطبيعة الحال تم اتخاذ التدابير اللازمة على المستوى الإداري العام ، لكن ينبغي أيضا اتخاذ تدابير على مستويات أدنى.

وتابع قائلا: إن الظروف الراهنة للبلاد تختلف تماما عن السنوات السابقة، وإن قائد الثورة وفي ظل هذه الظروف ، أوعز بتشكيل المجلس الاقتصادي لرؤساء السلطات الثلاث.

وأكد رئيس البرلمان الإيراني أنه في الوضع الحالي ، المشكلة الرئيسية لتعزيز القطاع الصناعي هي ضمان رأس المال المتداول للمصانع.

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