توطيد العلاقات مع تركمانستان من آولوياتنا

وأشار کوروش کرم بور حقیقي، في تصريح أدلى به خلال استقبال وزير الخارجية التركماني رشيد مردوف لوفد برلماني إيراني يزور عشق آباد،أشار إلى مجاورة إيران لتركمانستان، موضحاً: بالتركيز على القواسم المشتركة في المجالات الثقافية والتاريخية الوطيدة بين شعبي البلدين فإن النواب الإيرانيين لاسيما النواب عن محافظات الجوار مع تركمانستان يشعرون بالرغبة بتوطيد العلاقات بين طهران وعشق آباد وثمة إمكانيات واسعة لتسهيل والإسراع في مجالات التعاون بين الجانبين.

ونوه إلى إن حجم العلاقات الاقتصادية بين البلدين ليست بمستوى الطاقات الهائلة التي بحوزتهما، معربا عن أمله بانعقاد اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة والارتقاء بمستوى العلاقات التجارية والاقتصادية عبر الحوار بين مسؤولي البلدين.

ولفت الى أن مجالات الطاقة والنقل والترانزيت من أهم صعد التعاون بين البلدين معربا عن أمله بارتقاء مستوى العلاقات بين البلدين بفضل دعم المسؤولين البرلمانيين والحكوميين في كلا البلدين.

انتهى**م م**2041**

