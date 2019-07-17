وزير الإتصالات: إيران وجيرانها يهدفون الى إنشاء سوق إقليمية فاعلة لتقنية المعلومات

جاء ذلك في تصريح له اليوم الأربعاء للمراسلين، على هامش الإجتماع الرباعي لوزراء الإتصالات في إيران وروسيا وتركيا وأذربيجان الذي استضافته طهران.

ولفت آذري جهرمي، الى التطورات الطارئة على إقتصادات العالم إثر تطور التكنولوجيا، مما يؤدي الى حيازة الإقتصاد الرقمي على حصة كبرى في مستقبل الإقتصاد بالعالم.

وأكد، ان الدول الرائدة في هذا المجال في منطقتنا، تحتاج إلى مزيد من التعاون من أجل الاستحواذ على حصة اقتصادية أكبر في هذه السوق.

وأوضح: لقد توصلنا إلى اتفاقات مع الدول الثلاث الأخرى لإنشاء سوق مشتركة قبل عام وتم عقد الاجتماع الأول في العاصمة الأذربيجانية باكو، وتم التوصل إلى اتفاقات لتأسيس مركز مشترك للابتكار والإبداع وهو قيد الإنشاء حاليا.

وتابع، ان وزراء الدول الأربع اتفقوا خلال إجتماع اليوم على إقامة ثمانية أحداث تقنية سنويا، والتزمت كل دولة باستضافة حدثين منها وستكون الجهات الفاعلة في الاقتصاد الرقمي حاضرة فيها.

ووقع خلال إجتماع اليوم، وزراء الإتصالات في إيران "محمد جواد آذري جهرمي"، وروسيا "كنستانتين ناسكف" وأذربيجان "رامين قلي زادة"، ورئيس منظمة الإتصالات وتقنية المعلومات في تركيا "عمر عبد الله كارغوزاغلو" على عدد من مذكرات التفاهم للتعاون رباعي الأطراف.

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