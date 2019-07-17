وزير الاقتصاد الى فيينا للمشاركة في اجتماع صندوق الأوبك للتنمية الدولية

الاعلان عن زيارة وزير الاقتصاد الايراني الى العاصمة النمساوية، جاء على لسان مندوب وسفير ايران الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا "كاظم غريب ابادي".

واوضح غريب ابادي، ان دجبسند سيجري خلال الزيارة هذه مباحثات مع المدير العام لمنظمة التنمية الدولية التابعة للمنظمة الاممية (يونيدو)، وايضا حاكم البنك المركزي النمساوي.

علما ان وزير الاقتصاد والمالية الايراني سيتسلم الرئاسة الدورية لمنظمة اوفيد خلال اجتماع فيينا المرتقب.

انتهى ** ح ع

