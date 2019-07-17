ظريف : ينبغي على امريكا وقف مبيعات السلاح الى اتباع نهج صدام الجدد

وارفق ظريف تغريدته بعدد من الصور الفوتوغرافية عن هجمات العراق (في عهد نظام صدام المقبور) على مدينة خرمشهر خلال فترة الحرب المفروضة العراقية ضد ايران (1980-1988)، فضلا عن القنابل الاميركية التي يطلقها التحالف السعودي اليوم على الشعب اليمني، واستشهاد الفلسطينيين على يد القوات الصهيونية في غزة.

واكد : لقد استهدف صدام لفترة 8 مدننا بوابل من الصواريخ والقنابل التي كان قد زوده بها الشرق والغرب.

وتابع : نحن لم يكن امامنا سنوى ان نصنع وسائلنا الدفاعية بأيدينا، لكنهم اليوم يتذمرون؛ ينبغي على الولايات المتحدة بدل التهرب (عن هذا الواقع)، ان توقف بيع السلاح الى اتباع صدام الجدد.

علما ان تغريدة ظريف هذه جاءت عقب محاولات وسائل اعلام غربية لاستغلال تصريحاته الصحفية في نيويورك والادعاء بان وزير الخارجية الايراني "اعلن استعداد بلاده للتفاوض حول برنامجها الصاروخي".

وفي معرض الرّد، فنّد المتحدث باسم بعثة ايران الدائمة لدى منظمة الامم المتحدة "عليرضا يوسفي" هذه المزاعم؛ مؤكدا على ان" البرنامج الصاروخي الدفاعي الايراني غير قابل للتفاوض تحت اي ظرف ومع اي شخص كان".

انتهى ** ح ع