ظريف : فرض القيود على البعثة الايرانية لدى الامم المتحدة اجراء لايتّسم بالانسانية

جاء ذلك خلال حوار اجرته شبكة الـ "سي ان ان" الاخبارية المتلفزة اليوم الاربعاء مع وزير الخارجية الايراني؛ وذلك على هامش زيارته الحالية لنيويورك من اجل المشاركة في اجتماع اللجنة الاقتصادية والاجتماعية التابعة للامم المتحدة.

وكان وزير الخارجية الامريكي مايك بومبيو قد اعلن لدى وصول ظريف الى نيويورك عن قرار بلاده المتمثل في فرض قيود مشددة على تنقل وزير الخارجية الايراني هناك.

ياتي ذلك بالتزامن مع القيود التي تفرضها الخارجية الامريكية على موظفي البعثة السياسية الايرانية لدى المنظمة الاممية في نيويورك واقاربهم من الدرجة الاولى ايضا.

وفي جانب اخر من تصريحاته لشبكة الـ سي ان ان، علّق ظريف على مزاعم الامريكيين بشان "رسالة الرئيس الامريكي الى سماحة قائد الثورة الاسلامية"؛ مبينا، ان "ترامب لم يبعث اي رسالة الى القائد، وانما جاء رئيس وزراء اليابان برسالة شفوية، وهو ليس بالامر الجديد".

وحول البرنامج الصاروخي الايراني، قال : ان قدراتنا الصاروخية مخصصة لاهداف ردعية؛ وللشعب الايراني رؤية مصيرية ومبدئية حول هذا الامر نظرا للتجارب التي مرّ بها على مدى 8 اعوام من الحرب المفروضة ضد البلاد.

انتهى ** ح ع