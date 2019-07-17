الميّزات النسبية لدى المناطق الحدودية الايرانية ارضية لاستقطاب الاستثمارات

وقال العميد رضائي، اليوم الاربعاء، خلال مراسم تقديم قائد قوات حرس الحدود الجديد في محافظة جلستان (شمال) وتقدير جهود سلفه، قال ان المدن والقرى الحدود الايرانية تحظى بميزات نسبية كثيرة؛ وذلك بفضل الجهود الدؤوبة من جانب القوات الحدودية التي اضفت الامن المستدام على هذه المناطق وبما يسهم في تعزيز الاستثمارات داخل البلاد.

وفي جانب اخر من تصريحاته، تطرق قائد قوات حرس الحدود الايراني الى ظاهرة الادمان بالمخدرات؛ مؤكدا انها واحدة من مؤامرات الاعداء لتأزيم الوضع في ايران.

واوضح، ان انتاج ما يزيد عن 9 آلاف طن من المخدرات سنويا في افغانستان، زاد في صعوبة المسؤولية الملقاة على حراس الحدود الايرانيين في التصدي لعمليات ترانزيت المخدرات عبر الحدود الشرقية للبلاد؛ مبينا ان ما لا يقل عن 30 مواجهة مسلحة تحدث يوميا في هذه المناطق مع المهربين.

وشدد القائد الامني الايراني على ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تقف في طليعة المكافحة الدولية للمخدرات، وقدمت في هذا السبيل 3 الاف و500 شهيدا فضلا عن الاف المصابين.

انتهى ** ح ع