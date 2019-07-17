ايران تدين الهجوم الارهابي على القنصلية العامة التركية في اربيل

وافاد القسم الاعلامي بوزارة الخارجية الايرانية، اليوم الاربعاء، ان موسوي اعرب عن تضامنه مع تركيا حكومة وشعبا ولاسيما ذوي ضحايا الهجوم على القنصلية العامة التركية في اربيل؛ كما دان بشدة هذا الحادث الارهابي.

و وصف المتحدث باسم الخارجية، "الارهاب" بانه ظاهرة مروّعة تسببت في خسائر كبيرة داخل بلدان المنطقة؛ مؤكدا ان السبيل الوحيد لصدها يكمن في المواجهة المشتركة وعلى صعيد المجتمع الدولي للجماعات الارهابية، و وقف الدعم السياسي والمالي والعسكري والفكري لها.

يذكر ان مساعد القنصل العام التركي بمدينة اربيل في كردستان العراق، فضلا عن شخصين آخرين من اعضاء القنصلية العامة التركية في هذه المدينة، قتلوا اليوم الاربعاء جرّاء حادث اطلاق نار نفذه مجهولون.

انتهى ** ح ع