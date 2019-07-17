زلزال بقوة 4,2 ريختر يضرب مدينة قصرشيرين غربي البلاد

وافاد مركز رصد الزلازل الوطني التابع لمؤسسة الجيوفيزياء بجامعة طهران، ان هذا الحادث وقع في الساعة السابعة و49 دقيقة من مساء اليوم الاربعاء حسب التوقيت المحلي، وعند التقاء خطي العرض الشمالي 34,46 والطول الشرقي 45,64درجة.

كما اعلن المصدر نفسه، ان الهزة الارضية وقعت في عمق 13 كم عن سطح الارض وعلى بعد 8 كم من مدينة قصرشيرين و21 كم من مدينة سربل ذهاب في محافظة كرمانشاه، وايضا 27 كم من مدينة خانقين العراقية.

وفي سياق متصل، اكد حاكم مدينة قصرشيرين "مرادعلي تاتار" لمراسل "ارنا"، ان فرق التقييم متواجدة حاليا في منطقة الزلزال؛ مضيفا ان كافة الاجهزة ذات الصلة بدائرة الطوارئ والاغاثة مستعدة لتقديم خدماتها في هذا الخصوص.

ولفت هذا المسؤول، الى ان هذا الحادث لم تسفر عن اي خسائر.

انتهى ** ح ع