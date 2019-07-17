ظريف: سياسات الحظر الاميركية ارهابية ولن نتفاوض مع الارهابيين

وفي تصريح ادلى به للصحفيين اليوم الابعاء قبيل حضوره اجتماع المجلس الاقتصادي -الاجتماعي لمنظمة الامم المتحدة في نيويورك، قال ظريف، ان اميركا تشن حربا اقتصادية ضد ايران ، هذه الحرب الاقتصادية التي يذكرها ترمب متفاخرا انما تستهدف المدنيين.

واضاف، ان هذه الحرب لا تستهدف العسكريين او المسؤولين بل المواطنين العاديين . ان هذا عمل ارهابي لان الارهاب يستهدف الشعب للمضي بمشروعه السياسي الى الامام ، وهو امر لا بد ان يتوقف.

وتابع وزير الخارجية الايراني، ان ترجمة الارهاب من الناحية الحقوقية تعني ان تسعى باجراءات بلطجية لتغيير سياسات دولة ما او ترغم شعبا على تغيير سياساته.

وقال ظريف، ان هذا هو بالضبط ما تفعله اميركا وقاله (مايك) بومبيو (وزير الخارجية الاميركي) رسميا، لذا فان هذه سياسة ارهابية ونحن لا نتفاوض مع الارهابيين.

*ظروف غير انسانية

وفي الرد على القيود المفروضة على تنقل موظفي ممثلية الجمهورية الاسلامية الايرانية في منظمة الامم المتحدة من قبل السلطات الاميركية قال، ان هذه المسالة تفرض قيودا على موظفي الممثلية واسرهم مما يخلق ظروفا غير انسانية.

واشار وزير الخارجية الى ان هذه القيود مفروضة عليه هو نفسه ايضا لكنه اضاف، ان هذه الظروف لن تؤثر علي ّ لانني كنت اتنقل بين هذه الاماكن الثلاثة من قبل ايضا.

*اجراءات الاوروبيين للحفاظ على الاتفاق النووي

وحول اجراءات الاوروبيين للحفاظ على الاتفاق النووي قال، انني اعتقد بان الاوروبيين يريدون الحفاظ على الاتفاق النووي لكنهم للاسف غير مستعدين لدفع اي ثمن . انهم غير مستعدين لدفع الثمن لامنهم .

*التوترات في الخليج الفارسي

وحول التوترات في منطقة الخليج الفارسي قال، ان لنا سواحل مع الخليج الفارسي بطول 1500 ميل ونحن متواجدون هناك ، لكنني لا اعرف علاقة الاخرين (من خارج المنطقة) للتواجد في تلك المياه ؟ .

واكد وزير الخارجية الايراني قائلا، اننا وفرنا الامن والاستقرار لهذه المنطقة ونرى بان امن واستقرار المنطقة يجب توفيره من قبل دول المنطقة ومنها ايران.

انتهى ** 2342