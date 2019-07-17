روحاني: الفضاء الافتراضي يمكنه ان يشكل فرصة لبلدنا والمنطقة والعالم

وفي كلمته الاربعاء خلال ملتقى "ايران الذكية" وافتتاح معرض الكامب الدولي الـ 25، قال الرئيس روحاني: اننا نواجه في عالم اليوم ثورة رقمية كبرى، او "الفضاء الافتراضي"، وفي الحقيقة فان هذه الاجواء الجديدة، شئنا ام ابينا، يمكنها ان تشكل فرصة وليس تهديدا لجيلنا وبلادنا ومنطقتنا والعالم.

واضاف: في اي عالم وفي أي فضاء، من المؤكد ان البعض يريدون ان يستغلوا هذا الفضاء الافتراضي لمصالحهم الشخصية او الفئوية، ولكن لا يمكن مطلقا وابدا إلغاء حركة عالمية كبرى من اجل سوء استغلال البعض، ولذلك فإن الحكومة الحالية تفخر بأنها قدمت التسهيلات اللازمة لجيل الشباب وللبلاد للاستفادة من اقتصاد الفضاء الافتراضي وتطوراته الاجتماعية.

وأردف: ان جميع مدن البلاد اليوم و78 بالمائة من القرى، تتمتع بخدمات الهاتف النقال وخدمات النت من الجيلين الثالث والرابع، والذي يعتبر منصة جيدة وجديدة للنشاطات الاقتصادية والتطورات الاجتماعية والسياسية.

واعتبر الرئيس روحاني ان الفضاء الافتراضي يقدم تقييما يوميا لأداء المسؤولين ومدى شعبيتهم والرضا الشعبي عن أدائهم، فهذا الفضاء الافتراضي أوجد فرصة مناسبة لتطوراتنا الاجتماعية ولمجتمعنا، مؤكدا بان الفضاء الافتراضي والشركات الناشئة (ستارت اب) وفرا الكثير من فرص العمل المباشرة واضعافها من فرص العمل غير المباشرة، مما يعد تطورا عظيما في البلاد.

ودعا الى تعزيز القدرات المعرفية والتكنولوجية في ايران من خلال تعزيز التواصل والتعاون مع الدول الصديقة وزيادة الاعتماد على القدرات المحلية، من اجل التصدي للتفرد من قبل بعض القوى العالمية.

واضاف، اننا اليوم ومن اجل العبور من الحظر والاجراءات الاحادية والهيمنة التي تريد القوى الكبرى فرضها على الدول عبر الفضاء الافتراضي، لا سبيل امامنا سوى تحقيق التقدم العلمي والاعتماد على الذات وتعاون الدول الصديقة وينغي علينا نحن دول المنطقة والدول الصديقة ان نقف الى جانب بعضنا بعضا.

واكد قائلا، انه علينا رفع مستوى قدراتنا التكنولوجية في الفضاء الافتراضي والوقوف امام الاستغلال الذي تمارسه قوى كبرى ساعية وراء التفرد وان نتمكن من التحرك في مسار تقدم المجتمع.

انتهى ** 2342