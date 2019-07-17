ايران تنتقد ازدواجية الغرب في التعاطي مع قضية حقوق الانسان

وجاء في البيان الصحفي الذي اصدره مكتب ممثلية الجمهورية الاسلامية الايرانية والذي انتقد فيه تعاطي الحكومات الغربية بازدواجية وبصورة مسيسة مع اوضاع حقوق الانسان في مقاطعة سين كيانغ الصينية: ان مكتب الممثلية الدائمة للجمهورية الاسلامية الايرانية لدى مكتب منظمة الامم المتحدة يؤكد بانه تم مرة اخرى استخدام الهدف السامي لدعم وارتقاء حقوق الانسان لخدمة مصالح سياسية من قبل بعض الدول التي تستغل حقوق الانسان اداة في سياستها الخارجية لفرض الضغوط على الدول المعارضة لها.

واضاف البيان، ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تعتبر ان من غير المقبول نهج بعض الدول الغربية ازاء اوضاع الاقليات في الصين والتعاطي بازدواجية واستغلالها لقضية حقوق الانسان، وترفض هذا النهج.

واعرب البيان عن اسفه لاستغلال الحكومات الغربية الاليات الدولية لحقوق الانسان منتقدا تجاهل استمرار الانتهاك الواسع والمنظم لحقوق الانسان عبر ارتكاب جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية من قبل بعض حلفائها ضد الشعبين البريئين اليمني والفلسطيني.

انتهى ** 2342