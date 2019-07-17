ظريف: البادئ بالحرب مع ايران لن يكون هو من ينهيها

وفي حوار اجرته معه قناة "سي ان ان" الاربعاء قال ظريف حول اسقاط الطائرة الاميركية المسيرة غلوبال هاوك، اننا ندافع عن حدودنا وكانت الطائرة الاميركية المسيرة قد اخترقت مجالنا الجوي ومن ثم تم استهدافها وهي حتى من دون دخول الاجواء الايرانية كان بامكانها التجسس على بلادنا.

واضاف، ان دخول هذه الطائرة الى اجواء البلاد قد هدد ليس سيادتنا الوطنية فقط بل ايضا امننا القومي ايضا . اننا لا نتحمل بان ياتي الاجانب من على بعد 6 الاف ميل الى هذه المنطقة ليهددوا سيادتنا وامننا القومي.

وعن مدى احتمال وقوع الحرب بين ايران واميركا قال، يمكني القول باننا سوف لن نكون البادئين باي حرب ابدا ، اذ اننا لم نبدا اي حرب ولن نكون البادئين باي حرب لكننا سندافع عن انفسنا بوج اي عدوان.

واضاف، ان من يبدا الحرب مع ايران لن يكون هو من ينهيها.

وحول اختفاء سفينة قرب جزيرة قشم قال، لم يصلني اي تقرير بهذا الصدد لكنني قرات في الاخبار بان هنالك سفينة طلبت المساعدة وتمت مساعدتها.

وفي الرد على سؤال حول التوترات في الخليج الفارسي قال، نحن في الخليج الفارسي ولنا فيها سواحل بطول اكثر من 1500 ميل . ان لنا السيطرة على مضيق هرمز وهذه المياه هي بمثابة خط الحياة لنا لذا فان امنها تحظى باكبر الاهمية بالنسبة لنا.

واضاف، ان ايران وفرت امن هذه المياه على مدى التاريخ فيما تريد اميركا التدخل لزعزعة امن هذه المياه لايران. لا يمكنك زعزعة امن هذه المياه لبلد ما وجعلها آمنة للاخرين.

حول احتمال وقوع مواجهة غير مقصودة في المنطقة قال، انه حينما يكون هنالك عدد كبير من السفن متواجدة في رقعة مائية محدودة كالخليج الفارسي فان هذا الاحتمال وارد . الا تتذكرون حينما اسقطت الفرقاطة الاميركية الطائرة المدنية الايرانية في العام 1988 وقتلت ركابها الـ 290 الذين كانوا على متنها؟.

وصرح بان المواجهة غير المقصودة في مثل هذه الظروف يمكن ان تكون كارثية لذا يتوجب على الجميع العمل من اجل الحيلولة دون وقوع الحرب.

واوضح بان هنالك الان حربا جارية وهي الحرب الاقتصادية واضاف، ان الحرب الاقتصاية تستهدف المواطنين العاديين . لقد قال ترامب بانه لا يريد حربا عسكرية مع ايران الا انه يشن حربا اقتصادية.

وتابع ظريف، ان الحرب الاقتصادية ليست شيئا يمكن ان يفخر به لانه في الحرب العسكرية يتضرر المدنيون بصورة ثانوية فيما يكونون هم الهدف الاساس في الحرب الاقتصادية.

واكد بان ايران ليست هي من يثير التوتر ، لافتا في هذا السياق الى احتجاز ناقلة النفط الايراني من قبل القوة البحرية البريطانية بصورة غير قانونية حين عبورها من مضيق جبل طارق.

انتهى ** 2342