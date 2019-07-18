موافقة قائد الثورة على سحب مبلغ من صندوق التنمية الوطنية للمناطق المنكوبة بالسيول

وقال واعظي في تصريح ادلى به الاربعاء على هامش اجتماع الحكومة، لقد قدمنا اخيرا رسالة الى قائد الثورة الاسلامية لطلب سحب مبلغ جديد من صندوق التنمية الوطنية حيث وافق سماحته على سحب 5 تريليون تومان (ما يعادل مليار و 190 مليون دولار) حيث نامل بتحقيق قفزة في سياق عمليات اعادة اعمار المناطق المنكوبة بالسيول.

يذكر ان سيولا جارفة اجتاحت العديد من مناطق البلاد خاصة في محافظات كلستان (شمال) وخوزستان (جنوب غرب) ولرستان (غرب) في الايام الاولى من العام الايراني الجاري (بدا في 21 اذار /مارس) مما ادى الى مصرع نحو 80 شخصا واصابة مئات اخرين والحاق اضرار مادية هائلة في البنية التحتية والوحدات السكنية وممتلكات المواطنين والاراضي الزراعية في هذه المناطق.

انتهى ** 2342