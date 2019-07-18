هزة ارضية بقوة 4.2 ريختر تضرب خوزستان جنوب غرب ايران

وافاد مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران ان هذه الهزة الارضية وقعت في الساعة الثالثة و 15 دقيقة من فجر اليوم الخميس بالتوقيت المحلي (العاشرة و 45 دقيقة من مساء الاربعاء بتوقيت غرينتش).

واضاف ان الهزة وقعت في عمق 14 من سطح الارض على بعد 33 كم من اهواز مركز المحافظة و 42 كم من شادكان و 54 كم من حميدية.

ولم تصل لغاية الان اي تقارير بوقوع اضرار جراء هذه الهزة الارضية.

يذكر ان هزة ارضية بقوة 5.7 ريختر ضربت مدينة مسجد سليمان بمحافظة خوزستان الاسبوع الماضي ادت الى وقوع عدد من الاصابات والحاق بعض الاضرار.

انتهى ** 2342