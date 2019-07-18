وزيرا الاتصالات الايراني والروسي يبحثان سبل تطوير العلاقات الثنائية

وتقرر خلال الاجتماع ان ان تقوم روسيا خلال شهر ايلول /سبتمبر القادم باعداد حزمة تشمل المنتوجات والشركات الروسية الراغبة بالتعاون مع ايران ودعم ارضية الاستثمار من قبل روسيا في الشركات الايرانية.

واشار وزير الاتصالات الايراني الى ان التعاون بين البلدين كان عسكريا غالبا ولفت الى ضرورة الرقي بالتعاون التجاري ايضا وقال، ان ايران تحظى بسوق جيدة من ناحية السكان وان الارضية متوفرة لرفع مستوى الطلب من الجانبين من الناحية التجارية.

ونوه الى مجالات التعاون ومنها تطوير شبكة الاتصالات الثابتة والالياف الضوئية ومعدات الشبكة والانتقال والحواسيب العملاقة واضاف، ان هنالك مجالات واسعة للتعاون بين البلدين، وان الشركات الايرانية قادرة على استقبال الاستثمارات وبامكان شركات الاستثمار الروسية التعاون في تمويلها.

ولفت الى استخدام المنتوجات الروسية مثل برنامج كسبرسكي في ايران واضاف، ان تهديدات اميركا تتصاعد يوما بعد يوم لذا فاننا نبحث عن بدائل جيدة لمختلف المنتوجات.

واكد وزير الاتصالات الايراني على اجراء محادثات بين القطاعات الخاصة والبنكين المركزيين في البلدين حول تطوير التعاون فيما بينها.

من جانبه قال وزير الاتصالات الروسي، انه علينا في اطار التعاون التجاري بين البلدين تحويل الكمية الى نوعية وان نصل الى اعداد معينة ومحددة.

واشار الى ان هنالك تعاونا قائما في الوقت الحاضر بين خبراء ومتخصصين في مجال تكنولوجيا المعلومات من روسيا والصين واضاف، اعتقد انه وفي ظل وجود سوق كبيرة بين ايران وروسيا والصين يمكننا ايجاد منافس لانظمة التشغيل الاميركية.

واشار ناسكوف الى اعداد حزمة من المنتوجات والشركات الروسية الراغبة بالتعاون مع ايران واضاف، لقد قمنا بتاسيس منظمة تخصصية باسم شركة استثمارات تكنوولوجيا المعلومات الروسية لتوفير ارضية التعاون الدولي مع سائر الدول للدخول الى اسواق كل منها الاخرى وتسهيل انشطتها في هذا المسار ونحن نعتبر ايران ذات اولوية لتنمية التعاون في هذه المنظمة.

جدير ذكره انه عقد يوم امس الاربعاء في طهران اجتماع رباعي دولي بحضور وزراء الاتصالات لدول ايران وروسيا وتركيا وجمهورية اذربيجان.

انتهى ** 2342