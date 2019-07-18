حريق يلحق اضرارا بساحة تاريخية في طهران

وقال عضو اللجنة الثقافية والاجتماعية بالمجلس البلدي الاسلامي لمدينة طهران حجت نظري بان الحريق ادى الى تخريب قبتين من القبب الثمانية المحيطة بهذه الساحة التاريخية.

واضاف، انه تم اطفاء الحريق الذي اندلع في مبنى واقع في الجهة الشمالية الغربية للساحة الا ان الحريق خلّف اضرارا كبيرة.

من جانبه قال المتحدث باسم منظمة الاطفاء وخدمات الامان ببلدية طهران جلال ملكي في تصريح ادلى به لمراسل وكالة "ارنا" ان الحريق اندلع في الساعة العاشرة من مساء الاربعاء بالتوقيت المحلي (الخامسة والنصف مساء بتوقيت غرينتش) في مستودع بمساحة ما بين 500 الى 600 متر مربع في الطابق الثاني لمبنى تجاري (في الساحة) حيث بادرت فرق الاطفاء لاخماده.

انتهى ** 2342