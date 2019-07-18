١٨ يوليو ٢٠١٩ - ٠٨:٢٢
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر 83400920
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ايران في المركز التاسع في مجال الاثار التاريخية المسجلة عالميا

ايران في المركز التاسع في مجال الاثار التاريخية المسجلة عالميا

يزد / 18 تموز / يوليو /ارنا- اعلن مساعد رئيس منظمة التراث الثقافي والصناعات اليدوية والسياحة الايرانية محمد حسن طالبيان بان ايران تاتي مع اميركا في المركز التاسع في مجال الاثار التاريخية المسجلة ضمن التراث العالمي.

وقال طالبيان في تصريح ادلى به لمراسل وكالة "ارنا" الاربعاء، ان الصين وايطاليا تاتيان في المركز الاول ولكل منهما 55 اثرا تاريخيا مسجلا ضمن التراث العالمي.

واوضح بان 22 اثرا من الاثار الايرانية المسجلة عالميا هي اثار ثقافية و 2 طبيعية وهما صحراء لوت والغابات الهيركانية الموجودة في 5 محافظات في البلاد وهي كيلان ومازندران وكلستان وسمنان وخراسان الشمالية.

وصرح انه الى جانب الاثار الـ 24 الايرانية الملموسة المسجلة هنالك ايضا 13 اثرا غير ملموس ضمن قائمة التراث العالمي واضاف، ان لنا في الوقت الحاضر 56 اثرا تاريخيا في القائمة الموقتة للتراث العالمي بالاضافة الى ملفات اخرى هي الان قيد الاكمال وسيتم اعدادها حسب الاولوية.

انتهى ** 2342

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