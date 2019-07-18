ايران في المركز التاسع في مجال الاثار التاريخية المسجلة عالميا

وقال طالبيان في تصريح ادلى به لمراسل وكالة "ارنا" الاربعاء، ان الصين وايطاليا تاتيان في المركز الاول ولكل منهما 55 اثرا تاريخيا مسجلا ضمن التراث العالمي.

واوضح بان 22 اثرا من الاثار الايرانية المسجلة عالميا هي اثار ثقافية و 2 طبيعية وهما صحراء لوت والغابات الهيركانية الموجودة في 5 محافظات في البلاد وهي كيلان ومازندران وكلستان وسمنان وخراسان الشمالية.

وصرح انه الى جانب الاثار الـ 24 الايرانية الملموسة المسجلة هنالك ايضا 13 اثرا غير ملموس ضمن قائمة التراث العالمي واضاف، ان لنا في الوقت الحاضر 56 اثرا تاريخيا في القائمة الموقتة للتراث العالمي بالاضافة الى ملفات اخرى هي الان قيد الاكمال وسيتم اعدادها حسب الاولوية.

انتهى ** 2342