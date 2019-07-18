مستثمرون من تركيا وجورجيا واذربيجان يعلنون استعدادهم للاستثمار في هرمزكان جنوب ايران

وتنشط هذه المجموعة من المستثمرين في مجالات البناء وانشاء المستشفيات والمدن الصناعية والسياحة وهي راغبة بالاستثمار في هذه القطاعات في محافظة هرمزكان.

وخلال اللقاء اشار محافظ هرمزكان فريدون همتي الى طاقات وامكانيات المحافظة ، معلنا استعداد المحافظة لاجتذاب ودعم الاستثمارات.

ونوه الى مجاورة المحافظة للخليج الفارسي وبحر عمان ومضيق هرمز حيث خطوط الملاحة البحرية التي تساعد في الازدهار الاقتصادي للبلاد.

واوضح بان وجود احتياطيات كبيرة من النفط والغاز ومصاف مهمة في المحافظة قد حوّلها الى محافظة ذات طاقات اقتصادية عالية في البلاد، بالاضافة الى وجود 14 جزيرة ومنطقتي كيش وقشم الاقتصاديتين الحرتين فيها.

وتضم المحافظة مصنع "الخليج الفارسي لصناعة السفن" ومنطقة "الخليج الفارسي" الاقتصادية الخاصة للصناعات المنجمية والمعدنية ومنطقة ميناء "الشهيد رجائي" الخاصة ومنطقة "بارسيان" للطاقة ومنطقة "لافان" النفطية الخاصة.

كما توجد في المحافظة 17 منطقة سياحية نموذجية وانبوب "السلام" للغاز بطول 600 كم ومصفى "بندرعباس" للنفط ومصفى "نجم الخليج الفارسي" الذي يعد اكبر مصفى للمكثفات الغازية في العالم.

انتهى ** 2342