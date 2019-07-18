ايران مع العراق في المجموعة الآسيوية الثالثة بتصفيات كأس العالم

وجرى سحب قرعة الدور الثاني من التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2022 في قطر وكأس آسيا 2023 في الصين. في مقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في العاصمة الماليزية كوالالمبور، امس الأربعاء.

وتقام منافسات هذا الدور، خلال الفترة من 5 أيلول/سبتمبر 2019، وحتى 9 حزيران/ يونيو 2020.

ويتأهل صاحب المركز الأول في كل مجموعة، وأفضل 4 منتخبات حاصلة على المركز الثاني "المجموع 12 فريقًا" إلى نهائيات كأس آسيا 2023، والدور النهائي من تصفيات كأس العالم 2022.

وفي المقابل تنتقل المنتخبات الـ24 التالية إلى المرحلة التالية من تصفيات كأس آسيا، للمنافسة على المقاعد المتبقية في نهائيات كأس آسيا 2023 في الصين.

وفيما يلي المجموعات كاملة:

1-الصين، سوريا، الفلبين، المالديف، غوام.

2-استراليا، الاردن، تايوان، الكويت، النيبال.

3-ايران، العراق، البحرين، هونغ كونغ، كمبوديا.

4-السعودية، اوزبكستان، فلسطين، اليمن، سنغافورة.

5-قطر، عمان، الهند، بنغلاديش، افغانستان.

6-اليابان، قرغيزيا، طاجيكستان، ميانمار، منغوليا.

7-الامارات، فيتنام، تايلندا، ماليزيا، اندونيسيا.

8-كوريا الجنوبية، كوريا الشمالية، لبنان، تركمنستان، سريلانكا.

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