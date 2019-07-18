متسلّق ايراني يفوز ببطولة تسلق الصخور العالمية للمعاقين

واستطاع "خلجي" ان يسجل رقما قياسيا بعد ان قطع المسافة المحددة في غضون دقيقة واحدة و5 ثانية خلال مرحلة التصفيات النهائية، لحصد الميدالية الذهبية ويحتفظ بلقب البطولة من جديد في مسابقات تسلق الصخور العالمية للمعاقين في فرنسا.

علما، ان بطولة تسلّق الصخور العالمية للمعاقين أُقيمت على مدى يومي 16 و17 تموز / يوليو، الحالي في مدينة بريانسن الفرنسية.

وشارك في هذه المنافسات من ايران فريق ثلاثي، بما يشمل "بهنام خلجي" و"امير سبزي" و"حسن ميرزاحسني".

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