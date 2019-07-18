معرض الكامب 25 يبدأ أعماله تحت شعار "لمستقبل افضل" في طهران

ورعى مراسم افتتاح المعرض، اليوم، وزير الإتصالات وتقنية المعلومات "محمد جواد اذري جهرمي"، بحضور كل من نظيره الرّوسي والاذربيجاني والتركي الى جانب 40 وفدا رفيع المستوى.

ويضم المعرض في دورته الجديدة، اصحاب الشركات والمؤسّسات التقنية الحديثة؛ كما يضمّ العديد من النشاطات بما فيها "رحلات الكامب" للّراغبين في التجوّل في ارجاء المعرض.

ويستمر معرض الكامب 25 خلال الفترة من 18 لغاية 21 تموز / يوليو الحالي.

وفي كلمة له بمراسم الافتتاح، قال وزير الاتصالات الايراني ان المستقبل الواعد للبلاد يكمن في بلوغ مرحلة "ايران الذكية"؛ وكخطوة اولى في هذا السياق، سيتم توفير 68 الف فرصة عمل خلال العام القادم في ايران.

واكد اذري جهرمي، انه لمدعاة للفخر والاعتزاز للجمهورية الاسلامية الايرانية ان تمضي قدما في مواكبة التطور العالمي وتعمل على تطوير البنى التحتية للوضع الاقتصادي وتعزيز الطاقات لدى رواد الاعمال في البلاد.

ولفت وزير الاقتصاد الايراني الى ان الشريحة الشبابية في ايران استطاعات ان تجعل من ظروف الحظر الجائرة والاحادية من جانب امريكا، فرصا مواتية للتنمية ويحققوا الانجازات في شتى المجالات المحلية والخارجية، وبما يضمن مستقبلا واعدا لايران واستمرار هذه المسيرة التنموية في البلاد.

انتهى ** ح ع