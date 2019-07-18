لافروف يؤكد على توسيع آلية اينستكس لتشمل صادرات النفط الايراني

وفي تصريح اليوم الخميس لصحيفة فاينانشال تايمز البريطانية، اكد لافروف على رغبة بلاده في الانضمام الى اينستكس والتعاون الوثيق مع الاتحاد الاوروبي في هذا السياق.

وقال وزير الخارجية الروسي : ان استخدام كامل الطاقات المتوفرة في اينستكس مرهون باتاحة فرص الانضمام الى الدول الاخرى خارج نطاق الاتحاد الاوروبي الى هذه الالية المالية.

وتابع : ان زيادة عدد الدول الاعضاء يسهم في تعزيز طاقات الية اينستكس؛ مؤكدا في السياق على ضرورة توسيع نطاق هذه الالية لتشمل صادرات النفط الايراني ايضا.

وشدد الوزير الروسي، على ان تزامن البيانات الصادرة عن الاتحاد الاوروبي مع خطوات رصينة وعملية ولاسيما على صعيد توظيف اينستكس في مجال صادرات النفط الايراني، يسهم في اضفاء الاستقرار على الظروف المعقدة التي يمر بها الاتفاق النووي حاليا.

علما ان آلية اينستكس المالية الخاصة بالتبادل التجاري بين ايران واوروبا، انشئت من قبل الثلاثي الاوروبي (المانيا وفرنسا وبريطانيا) في 31 كانون الثاني / يناير 2019 لتسهيل التجارة دون استخدام الدولار مع ايران.

انتهى ** ح ع