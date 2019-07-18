رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي يلتقي سادن العتبة الرضوية المقدسة في مشهد

وفي تصريح له خلال اللقاء، اكد حجة الاسلام مروي ان الجمهورية الإسلامية الإيرانية ترى أمن العراق وازدهاره، من امنها وازدهارها، وقد امتزجت المضحين من ابناء الشعب الايراني بدماء اخوانهم العراقيين خوضهم ساحات القتال ضد الارهاب.

واضاف، ان الاستكبار العالمي وعلی رأسه الولايات المتحده الامريكية، يری بان اثارة الخلافات بين الدول الاسلاميه هو العامل الرئيس الذي يتيح له امكانية الهيمنة علی هذه الدول؛ مبينا ان العدو ليس سعيدًا بالوحدة والتآزر و التنسيق القائم بين إيران والعراق.

و اشار سادن العتبة الرضوية المقدسة الی حضور الآلاف من الزوار العرب بمن فيهم العراقيون إلى مشهد المقدسة؛ مؤكدا ان السدانة الرضوية المقدسة تحرص على تقديم افضل الخدمات الى هؤلاء الزوار.

كما نوه بمراسم زيارة الاربعين الحسينة (ع)؛ مؤكدا انها انموذج للوحدة والتماسك بين اتباع مذهب اهل البيت (عليهم السلام)، وتجسيد لاواصر المحبة القائمة بين الشعبين الايراني والعراقي الذي تزداد قوة يوما بعد يوم.

وفي الختام، تطلع حجة الاسلام مروي الى ترسيخ مزيد من اسس الصداقة والاخوة في ضوء توجيهات قائد الثورة الاسلامية والمرجعية في العراق، بين البلدين.

انتهي**2054