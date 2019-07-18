ايران مستعدة لإنشاء مكتب للتطوير السياحي مع دول منظمة ايكو

وفي هذا السياق، قال المدير العام لمؤسسة التراث الثقافي والصناعات اليدوية والسياحة في محافظة اصفهان "فريدون اللهياري" اليوم الخميس لمراسل "ارنا" : ان اقتراح انشاء هذين المكتبين الذي طرح خلال اجتماع مع مسؤولين وخبراء بمنظمة ايكو، اصبح قيد الدراسة حاليا.

وأعرب اللهياري عن أمله في أن يؤدي تنفيذ هذين المقترحين إلى تقديم المزيد من الخدمات السياسية الرعايا الأجانب الوافدين في ايران وشعوب الدول الاعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي.

و اشار اللهياري الى أن العديد من مواطني أفغانستان والعراق وسوريا يقطنون في إيران ومحافظة أصفهان؛ مؤكدا ان المكتب السياحي المرتقب انشاؤه في محافظة اصفهان يضطلع بدور كبير في تسير ظروف التنقل بين محافظات ومدن البلاد.

تجدر الاشارة الى ان منظمة ايكو للتعاون الاقتصادي، هي منظمة دولية تضم 7 دول آسيوية وثلاث أوروبية، بما يشمل أذربيجان وأفغانستان وأوزبكستان وإيران وباكستان وتركيا وتركمانستان وطاجيكستان وقيرغيزستان وكازاخستان بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري فيما بينها.

ويقع مقر الامانة العامة، والقسم الثقافي لمنظمة ايكو في طهران، بينما يقع المكتب الاقتصادي في تركيا، والمكتب العلمي في باكستان.

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