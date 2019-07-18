١٨ يوليو ٢٠١٩ - ١٥:٥٧
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر 83401556
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لإجراء مباحاثات حول التعاون المصرفي والمالي مع الاتراك؛

رئيس البنك المركزي الايراني يصل الى انقرة

رئيس البنك المركزي الايراني يصل الى انقرة

طهران / 18 تموز / يوليو / ارنا – وصل رئيس البنك المركزي الايراني "عبد الناصر همتي" والوفد المرافق له اليوم الخميس الى انقرة لاجراء مباحثات حول التعاون المالي والمصرفي مع المسؤولين الاتراك.

وخلال زيارة رئيس الجمهورية حجة الاسلام حسن روحاني الاخيرة الى تركيا، جرت مباحثات بين رئيس البنك المركزي الايراني ونظيره التركي بشان تطوير العلاقات المصرفية بين البلدين.
انتهى ** ح ع 
 

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