رئيس البنك المركزي الايراني يصل الى انقرة

وخلال زيارة رئيس الجمهورية حجة الاسلام حسن روحاني الاخيرة الى تركيا، جرت مباحثات بين رئيس البنك المركزي الايراني ونظيره التركي بشان تطوير العلاقات المصرفية بين البلدين.
انتهى ** ح ع
طهران / 18 تموز / يوليو / ارنا – وصل رئيس البنك المركزي الايراني "عبد الناصر همتي" والوفد المرافق له اليوم الخميس الى انقرة لاجراء مباحثات حول التعاون المالي والمصرفي مع المسؤولين الاتراك.
وخلال زيارة رئيس الجمهورية حجة الاسلام حسن روحاني الاخيرة الى تركيا، جرت مباحثات بين رئيس البنك المركزي الايراني ونظيره التركي بشان تطوير العلاقات المصرفية بين البلدين.
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