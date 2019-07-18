مسؤول : ايران رئيسة للجنة الوزارية لـمنظمة "اوفيد"

وبدات اعمال الدورة الاربعين لاجتماع اللجنة الوزارية لمنظمة اوفيد، صباح اليوم الخميس في عاصمة النمسا، بمشاركة وزير الاقتصاد الايراني والوفد المرافق له.

و وصل دجبسند على راس وفد اقتصادي امس الاربعاء الى فيينا.

و وفقا للبرامج المعلنة بشان جدول اعمال الزيارة، سيلتقي وزير الاقتصاد والمالية الايراني عقب اجتماع صندوق الاوبك للتنمية الدولية، مع كبار المسؤولين في حكومة النمسا؛ بمن فيهم المدير العام لمنظمة التنمية الدولية في اوبك (يونيدو)، ورئيس البنك المركزي النمساوي.

وكان صندوق الاوبك للتنمية الدولية قد عقد اول اجتماع له في علم 1976 للبحث في سبل دعم الدول النامية انذك.

انتهى ** ح ع