مسؤول : مستشفيات البعثة الايرانية في مكة مستعدة لخدمة الحجاج الإيرانيين

واكد فقيهي في تصريح له اليوم الخميس، على انه لم يتم ادخالي اي زائر ايراني لحد الان في هذه المستشفيات؛ لافتا الى انه جميع الزوار الايرانيين خاضوا فحوصات طبيية شاملة خلال الأشهر القليلة الماضية داخل البلاد.

و صرح هذا المسؤول في جمعية الهلال الاحمر الايرانية، ان هناك فرق معنية برصد الحالات الصحية والطبية في الفنادق والمطابخ المركزية ويتعين عليهم تقديم تقاريرهم يوميا إلى المسؤولين.

و تابع فقيهي، ان أكثر من 1443 حاجا إيرانيا استخدم خدمات الرعاية الصحية في 5 مستشفيات بمكة في غضون الساعات الـ 72 الماضية.

واضاف ان الطاقم الطبي المرافق لبعثة الحج الايرانية الى الديار المقدسة في السعودية يضم 220 طبيبا وممرضا متمرسين لتقديم خدماتهم الى الحجاج دون وقفة.

انتهي**2054 / ح ع **