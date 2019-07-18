الحرس الثوري يعلن احتجاز سفينة اجنبية محملة بوقود مهرب

وافاد قسم العلاقات العامة التابع للمنطقة البحریة الاولی للحرس الثوری في بیان له، انه فی اطار عمليات الرصد والمتابعة لضبط ومواجهة عمليات التهريب المنظمة، وبعد التأكد من وجود شحنة وقود مهرب على متن سفينة أجنبية، قامت زوارق الدورية التابعة للمنطقة الاولى للحرس الثوري في الخليج الفارسي ومضيق هرمز يوم الاحد الموافق 14 تموز/ يوليو (الجاري)، بعد التنسيق والحصول على الحكم القضائي بمباغتة هذه السفينة المحملة بمليون لتر من الوقود المهرب وتوقيفها فی جنوب جزيرة لارك.

واشار البيان، الى ان السفينة المذكورة بطاقة استيعابية تبلغ ملیونی لتر وقود وبطاقم مؤلف من 12 شخصا اجنبيا، كانت في طريقها لتسليم الوقود المهرب والمستلم من لنشات ايرانية الى سفن اجنبية في أماكن أخرى حيث تمكنت القوات البحرية المتأهبة للحرس الثوري من احباط تلك العملية.

وفي ختام البيان فند الحرس الثوري أي مزاعم لوسائل الاعلام الغربية القائلة بتوقيف سفينة أخرى في الايام الماضية من قبل ايران موضحا بأن ملف السفينة الحاملة للوقود المهرب يمر بمراحله القانونية امام القضاء الايراني.

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