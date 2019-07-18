روسيا تحذر امريكا من جديد بضرورة وقف اجراءاتها الاستفزازية ضد ايران

وعلى هامش زيارته الحالية الى برلين، نشر لافروف مقالا في احدى الصحف الالمانية اليوم الخميس، ذكر فيها "لقد طالبت الامريكيين في جميع اللقاءات وبكافة المستويات، لتكف عن اي اجراء من شانه ان يؤدي زيادة التصعيد الحالي مع ايران".

وتابع : ان ما نهدف اليه، هو الحؤول دون تعقيد الامور الذي يؤدي الى المواجهة، بل العودة الى تنفيذ مستدام للتعهدات الاتفاق النووي.

وفي جانب اخر من مقاله، اكد وزير الخارجية الروسي على ان موسكو لا تنوي قطع علاقاتها القانونية تماما مع ايران وذلك تاثرا بهواجس بعض الدول.

وتابع، ان الجمهورية الاسلامية الايرانية دولة جارة لنا، وتربطنا بها علاقات مستدامة و وثيقة في الكثير من المجالات.

انتهى ** ح ع