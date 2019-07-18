قطر تدعو الشركات الايرانية للتعاون في مجال التكنولوجيا

وفی موتمر صحفی مشترک مع وزارء وممثلی الدول الجارة المشاركة فی معرض "الكامب" في دورته الخامسة والعشرين تحت شعار "لمستقبل افضل" بمركز المعارض الدولية في طهران، قال المسوول القطري اليوم الخميس : ان ايران وقطر لديهما مصالح مشتركة في كثير من المجالات بما في ذلك الغذاء والطاقة والوقود ونحن نتطلع الى تعزيز العلاقات مع ايران في مجال التكنولوجيا ايضا.

واضاف : نحن نعكف حاليا على تحديث بنيتنا التحتية في مجال التكنولوجيا لاقامة نهائيات كأس العالم 2022 في قطر بافضل صورة ممكنة؛ اذ اجرينا مباحثات مع العديد من الشركات الايرانية التي تستطيع مساعدتنا في تحقيق هذا الهدف.

وتابع : ان قطر وايران تواجهان تحديات مشتركة في مجال التكنولوجيا اذ ان اقامة هذه الموتمرات يمكن ان تمهد لكسب وتقديم تجارب مشتركة وجيدة.

من جهته قال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الايراني في هذا الموتمر الصحفي ردا على سوال حول اسباب عدم استضافة ايران شركات من الدول الاوروبية في هذا المعرض، قال : ان معظم علاقات ايران وتعاونها التقني يجري مع الدول الجارة؛ مضيفا ان هذه الدول تشكل افضل اختيار بالنسبة لنا لاننا بصدد ايجاد سوق للتعاون بين الدول.

واضاف، انه من الاجدر بنا ان تكون علاقاتنا وتعاوننا في اطار اقليمي؛ مؤكدا في الوقت نفسه انه اذا كان الاوروبيون يرغبون في المشاركة فانه ليس هناك اي عائق بهذا الشان بالنسبة الينا.

الى ذلك، قال وزير الاتصالات العراقي في هذا الموتمر الصحفي، ان اقامة مثل هذه المعارض تسهم في تطوير التجارة الرقمية بين الدول؛ مشيرا الى تركيز بلاده على تطوير العلاقات مع ايران في مجال تكنولوجيا المعلومات.

انتهى**2018/ ح ع **