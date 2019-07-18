الحظر يمهدّ الارضية للتحرر من الاقتصاد القائم على النفط

جاء ذلك في تصريح ادلى بها اللواء سليماني اليوم الخميس خلال مراسم وضع حجر الاساس لمصنع انتاج الاعشاب الطبية في محافظة كرمان (جنوب شرق).

واضاف، ان هناك بلدانا كثيرة لا تمتلك النفط لكنها تصدر المئات من البضائع الاخرى، وتحقق مبالغ مالية ضخمة؛ داعيا المسؤولين الى تفعيل الطاقات الكامنة الهائلة في هذا الخصوص.

ونوه قائد فيلق القدس، الى ان ايران تنعم بالامكانيات والطاقات الوفيرة وبما يستدعي استخدامها في شتى المجالات الاقتصادية والثقافية لازالة المشاكل الراهنة في البلاد.

كما اشار اللواء سليماني الى توفر الاعشاب الطبية في محافظة كرمان؛ مؤكدا على ضرورة توظيف هذه الطاقات عبر انشاء المصانع ذات الصلة، لتوفير فرص العمل ومعالجة البطالة في هذه المنطقة من ايران.

انتهى ** ح ع