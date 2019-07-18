اللواء سلامي : اي خطا في حسابات الاعداء سيحول استراتيجيتنا من الدفاع الى الهجوم

جاء ذلك في تصريح ادلى به اللواء سلامي اليوم الخميس خلال زيارته التفقدية لتقييم الجاهزية الدفاعية لدى القوات المنتشرة في الجزر الثلاث ومنطقة نازعات البحرية بمياه الخليج الفارسي.

ونوه القائد العام للحرس الثوري بقوة الاستشراف وجهوزية الوحدات البحرية التابعة للحرس في حماية المياه الاقليمية الايرانية؛ قائلا : ان منطقة الخليج الفارسي ومضيق هرمز والجزر والشواطئ المتعلقة بها هي منطقة حساسة وحيوية ليست لايران فقط وانما للعالم اجمع، وتشكل جزءأ لا يجزّأ من الاقتصاد العالمي.

يتبع ...** ح ع