اللواء سلامي : اي خطا في حسابات الاعداء سيحول استراتيجيتنا من الدفاع الى الهجوم

جاء ذلك في تصريح ادلى به اللواء سلامي اليوم الخميس خلال زيارته التفقدية لتقييم الجاهزية الدفاعية لدى القوات المنتشرة في الجزر الثلاث ومنطقة نازعات البحرية بمياه الخليج الفارسي.
ونوه القائد العام للحرس الثوري بقوة الاستشراف وجهوزية الوحدات البحرية التابعة للحرس في حماية المياه الاقليمية الايرانية؛ قائلا : ان منطقة الخليج الفارسي ومضيق هرمز والجزر والشواطئ المتعلقة بها هي منطقة حساسة وحيوية ليست لايران فقط وانما للعالم اجمع، وتشكل جزءأ لا يجزّأ من الاقتصاد العالمي.
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طهران / 18 تموز / يوليو / ارنا – حذّر القائد العام لحرس الثورة الاسلامية "اللواء حسين سلامي" غرف الفكر وقيادات الحرب لدى جبهة العدو من القيام بأي تحرك متهور ضد الشعب الايراني؛ مؤكدا انه لو حصل اي خطأ في حسابات الاعداء، سنغيّر الاستراتيجية الدفاعية في البلاد الى الهجومية، وتتحول كافة طاقاتنا هجومية.
جاء ذلك في تصريح ادلى به اللواء سلامي اليوم الخميس خلال زيارته التفقدية لتقييم الجاهزية الدفاعية لدى القوات المنتشرة في الجزر الثلاث ومنطقة نازعات البحرية بمياه الخليج الفارسي.
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