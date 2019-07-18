همتي : بلوغ حجم الـ 30 مليار دولار مع تركيا يقتضي التعاون المصرفي قطعا

جاء ذلك في مدونة نشرها رئيس البنك المركزي الايراني اليوم الخميس عبر احد مواقع التواصل الاجتماعي؛ مشيرا فيها الى زيارته الحالية لانقرة ومباحثاته التي وصفها بالودّية مع نظيره التركي "مراد اويسال"؛ ومبينا ان الرغبة القوية لدى رئيسي البلدين قائمة على النهوض بالمستوى التجاري بين ايران وتركيا.

وتابع : لقد نوّهت (في هذا اللقاء) بالخطة الاستراتيجية السائدة في ايران والتي ترتكز على تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية مع دول الجوار ولاسيما تركيا.

و وصل رئيس البنك المركزي الايراني "عبد الناصر همتي" والوفد المرافق له اليوم الخميس الى انقرة لاجراء مباحثات حول التعاون المالي والمصرفي مع المسؤولين الاتراك.

انتهى ** ح ع

