وزير الدفاع الاذربيجاني يعتبر التعاون العسكري مع ايران ناجحا

وخلال لقائه السفير الايراني في باكو جواد جهانغير زادة ، وصف الفريق حسن اوف لقاءات رئيسي البلدين بانها مهمة في تعزيز العلاقات الثنائية وقال، ان التعاون بين جمهورية اذربيجان والجمهورية الاسلامية الايرانية ينمو بنجاح في المجال العسكري.

واكد وزير الدفاع الاذربيجاني مشاركة وفدين من القوات البحرية للبلدين في مسابقات "كاس البحر 2019" التي ستجري في المياه الساحلية لجمهورية اذربيجان.

من جانبه وصف السفير الايراني التعاون العسكري بين البلدين الجارين الجمهورية الاسلامية الايرانية وجمهورية اذربيجان بانه مهم لامن المنطقة.

وتم تبادل وجهات النظر خلال اللقاء حول تطوير التعاون العسكري وتبادل زيارات الوفود العسكرية بين البلدين.

ومن ضمن القضايا التي جرى البحث حولها ؛ افاق التعاون في الاصعدة العسكرية التقنية والتدريبية والطبية.

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