رئيس وزراء جبل طارق يجري محادثات مع مسؤولين ايرانيين حول ناقلة النفط

وافادت صحيفة "كرونيكل" الصادرة في منطقة جبل طارق نقلا عن المتحدث باسم الحكومة في هذه المنطقة، انه وفي هذا اللقاء الذي جرى امس الاربعاء في لندن تم البحث حول خفض التوترات في جميع ابعاد هذه القضية.

ووصف المتحدث اللقاء بانه كان ايجابيا وبناء.

ويرى مراقبون بان بريطانيا تسعى للايحاء بان حكومة جبل طارق هي المسؤولة ومتخذة القرار المباشر في احتجاز ناقلة النفط الايراني في حين ان هذه الحكومة غير قادرة على القيام بمثل هذا الامر من دون دعم مباشر من لندن.

فضلا عن ذلك فان قرار الحظر الاوروبي ضد سوريا مقتصر من الناحية الحقوقية على الدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي ولا يشمل ايران او الدول الاخرى.

انتهى ** 2342