ايران تحرز اول ميدالية في تاريخها ببطولة العالم للمبارزة

ارومية / 18 تموز / يوليو / ارنا – قال رئيس مجلس المطارنة في محافظة اذربايجان الغربية (شمال غرب)، "روبيك جانانة" ان اهتمام ايران الاسلامیة بالمباني والمعالم الاثرية الدينية لاتباع الديانات السماوية في هذا البلد وبذل الجهود لاعادة اعمار وصيانة هذه الابنية القديمة، وايضا تقديم الدعم واتاحة الفرص لاقامة مراسم وطقوسهم الدينية، خير دليل على مدى الاحترام الكبير الذي تكنّه الجمهورية الاسلامية لاتباع الديانات السماوية، وبما يستدعي الثناء والتقدير على هذه الجهود.