ايران تحرز اول ميدالية في تاريخها ببطولة العالم للمبارزة

وفي النزال الذي خاضه مساء الخميس في الدور نصف النهائي لسلاح "سابر" خسر عابديني امام منافسه المجري بطل العالم زاتماري بنتيجة 15-8.
وبذلك فقد حقق عابديني الميدالية البرونزية لايران وهي اول ميدالية في تاريخها ببطولة العالم للمبارزة.
انتهى ** 2342
طهران / 19 تموز / يوليو /ارنا- احرز قائد المنتخب الوطني الايراني للمبارزة مجتبى عابديني الميدالية البرونزية ببطولة العالم الجارية في المجر وهي اول ميدالية لايران في تاريخها بهذه البطولة.
وفي النزال الذي خاضه مساء الخميس في الدور نصف النهائي لسلاح "سابر" خسر عابديني امام منافسه المجري بطل العالم زاتماري بنتيجة 15-8.
وبذلك فقد حقق عابديني الميدالية البرونزية لايران وهي اول ميدالية في تاريخها ببطولة العالم للمبارزة.
انتهى ** 2342
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