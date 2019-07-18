ظريف: لم يصلني اي تقرير حول نبأ الطائرة الايرانية المسيرة

وقال ظريف في التعليق على ادعاء الرئيس الاميركي بان قوات بلاده استهدفت طائرة ايرانية مسيرة في مضيق هرمز: لم يصلني اي تقرير في هذا الصدد لغاية الان ويتوجب انتظار تصريحات المسؤولين العسكريين.
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نيويورك / 19 تموز / يوليو /ارنا- صرح وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف بانه لم يصله اي تقرير لغاية الان حول ادعاء الرئيس الاميركي باستهداف قوات بلاده طائرة ايرانية مسيرة في مضيق هرمز.
وقال ظريف في التعليق على ادعاء الرئيس الاميركي بان قوات بلاده استهدفت طائرة ايرانية مسيرة في مضيق هرمز: لم يصلني اي تقرير في هذا الصدد لغاية الان ويتوجب انتظار تصريحات المسؤولين العسكريين.
يتبع ** 2342
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