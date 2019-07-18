ظريف: ليست لدينا معلومات حول فقدان طائرة مسيرة في مضيق هرمز

وفي تصريح ادلى به للصحفيين عقب لقائه الامين العام لمنظمة الامم المتحدة في نيويورك قال ظريف، ان قضية الطائرة المسيرة قيد الدراسة الان ووفقا للمعلومات التي تلقيتها من طهران فلا معلومات لدينا حول فقدان طائرة مسيرة.

واضاف وزير الخارجية، يتوجب ان ننتظر تصريحات المسؤولين العسكريين في هذا الصدد.

وكان الرئيس الاميركي قد ادعى في تصريح له امس الخميس بان القوة البحرية لبلاده استهدفت طائرة ايرانية مسيرة في مضيق هرمز بعد ان اقتربت لنحو 900 متر من السفينة الحربية بوكسر ولم تكترث للتحذيرات الموجهة لها حسب قوله.

*اللقاء مع ممثلي الشعب الاميركي

وفي الرد على سؤال حول الانباء الواردة التي افادت بلقائه السناتور في الكونغرس الاميركي راند بول قال ظريف، انني وخلال الزيارات التي اقوم بها الى نيويورك التقيت وتباحث مع نواب في الكونغرس الذين هم ممثلو الشعب الاميركي وليس مبعوثي الحكومة الاميركية وسافعل ذلك مستقبلا ايضا ولكن مع من اتباحث فهذه مسالة اخول الامر فيها لهم ان ارادوا ان يعلنوا عن ذلك.

*نقل مقر منظمة الامم المتحدة من نيويورك

وفي الرد على سؤال ان كان سيتم خلال الاجتماع الوزاري للدول الاعضاء في حركة عدم الانحياز في فنزويلا طرح موضوع نقل مقر منظمة الامم المتحدة من نيويورك نظرا لخروج اميركا من المعاهدات والمؤسسات الدولية والقيود التي تفرضها على الدبلوماسيين قال ظريف، ان هذه القضية مطروحة في بعض الاوساط الدولية منذ اعوام مضت لكنني استبعد طرحها في اجتماع حركة عدم الانحياز.

واضاف، سيتم في الاجتماع بالتاكيد البحث حول اجراءات اميركا المناقضة للقوانين الدولية وتدخلاتها في شؤون الدول الاخرى.

*مقترح ماكرون

وحول المحادثات الهاتفية بين روحاني وماكرون مساء الخميس والخطة الثالثة لايران في اطار خفض التزاماتها النووية ازاء عدم تنفيذ الاوروبيين التزاماتهم في الاتفاق النووي قال، لم نصل لغاية الان الى قرار حاسم حول الاجراء الذي سنتخذه بصفة الخطوة الثالثة لخفض الالتزامات.

واضاف، سنقوم باتخاذ الخطوة اللازمة وهنالك عدة خيارات وسنقوم باختيار احدها وفقا للاتفاق النووي.

وقال ظريف، ان السيد ماكرون يرى ضرورة بذل الجهود لخفض التوتر ونحن نتعاون مع اي اجراء لتنفيذ الاتفاق النووي ووقف الحرب الاقتصادية .

*الرد على السعودية

وحول ادعاءات السعوديين بزعم تدخل ايران في شؤون الشرق الاوسط قال، نحن في الشرق الاوسط ولم ندخل فيها (من خارجها) علما باننا لسنا نحن من يقصف اليمن واحتجز رئيس وزراء لبنان ، فمن يقوم بهذه الافعال عليه ان يتحمل المسؤولية.

انتهى ** 2342