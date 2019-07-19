١٩ يوليو ٢٠١٩ - ٠٤:٣٨
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر 83401915
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خلال لقائه سفير إيران في سلطنة عمان

محمد عبد السلام يؤكد خطورة التصعيد الأمريكي واستمرار العدوان على اليمن

محمد عبد السلام يؤكد خطورة التصعيد الأمريكي واستمرار العدوان على اليمن

طهران / 19 تموز / يوليو /ارنا- التقى رئيس الوفد اليمني المفاوض، محمد عبدالسلام، امس الخميس، السفير الإيراني في سلطنة عمان حجة الاسلام محمد رضا نوري شاهرودي، حيث بحثا الاوضاع الإنسانية في اليمن والتوتر القائم في المنطقة بسبب التصعيد الأمريكي.

وافاد موقع "المسيرة" ان عبد السلام اكد خلال منشور له في فيسبوك، أن التصعيد الامريكي دفع بالمنطقة نحو الحافة بالإضافة إلى الاندفاعة الغبية لبعض دول المنطقة وسوء تقديرها لما يمكن أن يؤدي إليه انفجار الوضع من آثار كارثية عليها، مستغربا عدم استفادة بعض هذه الدول من غلطتها في اليمن وسوء تقديراتها خلال العدوان.

وقال عبد السلام: هناك توافق يمني إيراني على أن التصعيد ليس في مصلحة أحد، مشيرا في الوقت ذاته إلى ضرورة إدراك خطورة استمرار العدوان على اليمن وخطورة التورط في جلب معركة تجر الويلات على المنطقة ولا تخدم سوى المصالح الصهيونية الأمريكية.

وأضاف" وكما أن اليمن يواجه عدوانا غاشما وحصارا ظالما يجب أن يتوقف فكذلك إيران تواجه اعتداءات وعقوبات اقتصادية ظالمة ويبقى للعقلاء ومدركي العواقب إدراك خطورة استمرار العدوان على اليمن وخطورة التورط في جلب معركة تجر الويلات على المنطقة ولا تخدم سوى المصالح الصهيونية الأمريكية."   

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