١٩ يوليو ٢٠١٩ - ٠٥:٠٩
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر 83401917
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ايران تتوج ببطولة اسيا للباراتايكواندو للمرة الخامسة على التوالي

ايران تتوج ببطولة اسيا للباراتايكواندو للمرة الخامسة على التوالي

طهران / 19 تموز / يوليو /ارنا- توج المنتخب الوطني الايراني للباراتايكواندو ببطولة اسيا للمرة الخامسة على التوالي والتي جرت في العاصمة الاردنية عمان.

وحصل المنتخب الوطني الايراني في البطولة على 4 ميداليات ذهبية و 2 فضية ليحوز 34 نقطة متوجا بالبطولة التي شارك في منافساتها 149 لاعب باراتايكواندو .

وحصد الذهبية كل من سعيد صادقيان بور ومحمد رضا شعباني ومهدي بور رهنما واصغر عزيزي، فيما نال الفضية كل من احمد نريماني ومهدي بهرامي اذر.

وحلت تركيا التي شاركت في البطولة كضيف شرف، في مركز الوصافة بحصولها على 2 ميدالية ذهبية و 1 برونزية  وبرصيد 15 نقطة فيما جاءت كازاخستان في المركز الثالث بحصولها على ميدالية ذهبية واحدة و 2 فضية و 1 برونزية وبرصيد  14 نقطة. 

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