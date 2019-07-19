ايران تتوج ببطولة اسيا للباراتايكواندو للمرة الخامسة على التوالي

وحصل المنتخب الوطني الايراني في البطولة على 4 ميداليات ذهبية و 2 فضية ليحوز 34 نقطة متوجا بالبطولة التي شارك في منافساتها 149 لاعب باراتايكواندو .

وحصد الذهبية كل من سعيد صادقيان بور ومحمد رضا شعباني ومهدي بور رهنما واصغر عزيزي، فيما نال الفضية كل من احمد نريماني ومهدي بهرامي اذر.

وحلت تركيا التي شاركت في البطولة كضيف شرف، في مركز الوصافة بحصولها على 2 ميدالية ذهبية و 1 برونزية وبرصيد 15 نقطة فيما جاءت كازاخستان في المركز الثالث بحصولها على ميدالية ذهبية واحدة و 2 فضية و 1 برونزية وبرصيد 14 نقطة.

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