ظريف: ترامب لن يصل الى جائزة التفاوض مع ايران بممارسة الحد الاقصى من الضغوط

وفي تصريح ادلى به لصحيفة "ناشنال اينترست" حول ادعاء الاميركيين اسقاطهم طائرة ايرانية مسيرة في مضيق هرمز قال، انني وبناء على اتصال لي مع طهران، لا معلومات لدينا حول فقدان طائرة مسيرة.

واضاف، حتى هذا الوقت لا نعرف ما حدث. الرئيس الاميركي يقول بانهم استهدفوا طائرة مسيرة. لا نعرف لمن تعود هذه الطائرة المسيرة. لا معلومات لدينا.

وتابع وزير الخارجية الايراني، لا تخطئوا، فالحقيقة هي ان اميركا زادت من تواجدها في الخليج الفارسي وهو امر لا يدعم امن او استقرار المنطقة.

واضاف، هذه رقعة مائية صغيرة ولا يمكن ان تكون فيها زحمة مرور من دون وقوع اي حدث.

*ناقلة نفط صغيرة تحمل الوقود المهرب

وفي الرد على سؤال حول احتجاز ناقلة نفط وهل ان ايران هي المسؤولة عن ذلك قال، ان كل المعلومات التي بحوزتنا تفيد اننا اوقفنا ناقلة نفط صغيرة تحمل مليون لتر من المشتقات النفطية المهربة وليس النفط علما بان ايران تقدم دعما حكوميا كبيرا للمشتقات النفطية.

واضاف، هنالك الكثير من عمليات التهريب البرية والبحرية التي تجري ونحن نلاحقها بصورة منتظمة لذا فان ما يتحدثون عنه هو ناقلة صغيرة لتهريب مشتقات نفطية.

*لا يمكن شراء الامن للمنطقة

وحول تصريحات مسؤولين اميركيين قالوا بانهم سيرسلون نحو 500 جندي اخر الى السعودية قال، ان هذه حركة رمزية لا تقدم اي دعم لامن المنطقة.

واضاف، من المؤكد ان امن المنطقة لا يمكن شراؤه من الخارج ونحن نعتقد بان دول المنطقة هي التي عليها العمل لتوفير امنها عبر التعاون الاقليمي وليس عن طريق العمل لشرائه من الخارج.

*دعم اميركا والسعودية للارهابيين

وحول احتمال ان تقوم اميركا بارسال المزيد من السلاح الى سوريا لتزويد جبهة النصرة الارهابية بها قال، لقد وفروا لهم السلاح من قبل ايضا وهم لم يزودوا جبهة النصرة فقط بل وفروا السلاح لداعش ايضا ووفقا لتقارير وسائل اعلام غربية فقد كانت الاسلحة الاميركية تصل الى داعش عبر السعودية حينما كانوا متواجدين في سوريا.

يتبع ** 2342