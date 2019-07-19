جماهير غزة تستعد للمشاركة في جمعة "حرق العلم"

ودعت الهيئة العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار الى المشاركة بكثافة في جمعة حرق العلم ردا على رفع العلم الصهيوني في بعض العواصم العربية.

وأكدت الهيئة في بيان لها على سلمية المسيرات وجماهيريتها داعية الجماهير الى التواجد في مخيمات العودة الخمسة للتاكيد للعالم على حق الشعب الفلسطيني في كسر الحصار.

من جهتها أكدت حركة المقاومة الاسلامية حماس ، أن مسيرات الجمعة الـ67، تؤكد على أن مسيرات العودة وكسر الحصار ماضية بمختلف أدواتها السلمية، مشددة على أن "شعبنا أكثر التفافا حولها وقادر على إلزام الاحتلال باستحقاقاتها ومتطلباتها والاستمرار فيها حتى تحقيق كامل أهدافها".

وقالت حماس على لسان المتحدث باسمها "عبد اللطيف القانوع" إن "الجماهير الفلسطينية التي ستخرج في الجمعة الـ67 لمسيرات العودة وكسر الحصار تؤكد من جديد، رفضها استمرار الاحتلال الإسرائيلي، وبقائه على أرضنا الفلسطينية وأنها ستواصل مسيرة النضال حتى دحره".

وأضاف القانوع أن "جمعة حرق العلم تأتي للرد على رفعه في بعض العواصم العربية والإسلامية ورفض شعبنا لكل أشكال التطبيع مع الاحتلال وأن محاولات إضفاء شرعية عليه لن تمر وسيبقى عدو شعبنا وأمتنا الرئيس".

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