متحدث القوات المسلحة الايرانية يفند مزاعم ترامب حول اسقاط طائرة ايرانية مسيرة

وقال العميد شكارجي في تصريح له اليوم الجمعة، انه وخلافا للمزاعم الفارغة والنابعة من اوهام الرئيس الاميركي الارهابي ، فان جميع الطائرات المسيرة التابعة للجمهورية الاسلامية الايرانية في منطقة الخليج الفارسي ومضيق هرمز ومنها الطائرة المسيرة المشار اليها من قبل ترامب قد عادت الى قواعدها سالمة بعد تنفيذها مهمات الاستطلاع والسيطرة المخطط لها ولم يكن هنالك اي تقرير يدل على وقوع مواجهة عملياتية من قبل السفينة الحربية الاميركية "يو اس اس بوكسر" مع الطائرات الايرانية المسيرة.

واعتبر العميد شكارجي مثل هذه التصريحات التي لا اساس لها الصادرة عن الرئيس الاميركي بانها تاتي في سياق خلق التوتر وزعزعة الامن في منطقة الخليج الفارسي المهمة ومضيق هرمز الاستراتيجي واضاف، ان القوات المسلحة للجمهورية الاسلامية الايرانية وفي ظل اليقظة الكاملة ووفقا للمعايير الدولية تعتبر من مسؤوليتها القانونية مهمة الحراسة والسيطرة والحفاظ على الامن في الخليج الفارسي ومضيق هرمز.

انتهى ** 2342