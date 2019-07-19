١٩ يوليو ٢٠١٩ - ١١:٣٨
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر 83402026
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متحدث القوات المسلحة الايرانية يفند مزاعم ترامب حول اسقاط طائرة ايرانية مسيرة

متحدث القوات المسلحة الايرانية يفند مزاعم ترامب حول اسقاط طائرة ايرانية مسيرة

طهران / 19 تموز / يوليو /ارنا- فنّد كبير متحدثي القوات المسلحة الايرانية العميد ابوالفضل شكارجي مزاعم الرئيس الاميركي دونالد ترامب حول اسقاط طائرة ايرانية مسيرة ، مؤكدا بان جميع طائراتنا المسيرة سليمة.

وقال العميد شكارجي في تصريح له اليوم الجمعة، انه وخلافا للمزاعم الفارغة والنابعة من اوهام الرئيس الاميركي الارهابي ، فان جميع الطائرات المسيرة التابعة للجمهورية الاسلامية الايرانية في منطقة الخليج الفارسي ومضيق هرمز ومنها الطائرة المسيرة المشار اليها من قبل ترامب قد عادت الى قواعدها سالمة بعد تنفيذها مهمات الاستطلاع والسيطرة المخطط لها ولم يكن هنالك اي تقرير يدل على وقوع مواجهة عملياتية من قبل السفينة الحربية الاميركية "يو اس اس بوكسر" مع الطائرات الايرانية المسيرة.

واعتبر العميد  شكارجي مثل هذه التصريحات التي لا اساس لها الصادرة عن الرئيس الاميركي بانها تاتي في سياق خلق التوتر وزعزعة الامن في منطقة الخليج الفارسي المهمة ومضيق هرمز الاستراتيجي واضاف، ان القوات المسلحة للجمهورية الاسلامية الايرانية وفي ظل اليقظة الكاملة ووفقا للمعايير الدولية تعتبر من مسؤوليتها القانونية مهمة الحراسة والسيطرة والحفاظ على الامن في الخليج الفارسي ومضيق هرمز.

انتهى ** 2342

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