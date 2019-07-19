حماس تدين اللقاء التطبيعي بين وزير خارجية البحرین ونظيره الصهيوني

وقال القيادي بحركة حماس سامي أبو زهري أن الصورة الحميمية لوزيري خارجيتي البحرين والاحتلال تعكس حالة الصهينة التي وصل اليها بعض مسؤولي العرب.

وأضاف في تصريح وصل مراسل ارنا، هذه اللقاءات والصور خيانة للقدس وفلسطين ولن تفلح في تزييف وعي الأمه ودفعها للتخلي عن فلسطين والتطبيع مع الاحتلال

وكانت القناة 13 العبرية كشفت عن اللقاء الذي جاء بمادرة من المبعوث الامريكي للشأن الايراني بريان هوك على هامش حرية الاديان في واشنطن.

وكان الوزير البحريني قال مع ذات القناة قبل نحو شهر على هامش مؤتمر البحرين الاقتصادي ان الكيان الصهيوني بات جزء أساس وشرعي من الشرق الاوسط والشعب اليهودي جزء من تراث المنطقة.

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