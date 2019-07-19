الحرس الثوري: ادعاء الاميركيين اسقاط طائرة ايرانية مسيرة مثير للسخرية

واثر المزاعم الفارغة والكاذبة التي اطلقها الرئيس الاميركي مساء امس والذي ادعى فيها اسقاط طائرة ايرانية مسيرة من قبل السفينة الحربية الهجومية الاميرکية "يو اس اس بوكسر" في مضيق هرمز وتفنيد ذلك من قبل الاركان العامة للقوات المسلحة في الجمهورية الاسلامية الايرانية، اصدرت العلاقات العامة للحرس الثوري بيانا الیوم الجمعة جاء فيه: سننشر قريبا صورا التقطتها طائرات مسيرة تابعة للحرس الثوري للسفينة الحربية الاميركية "يو اس اس بوكسر" التي ادعت اسقاط طائرة ايرانية مسيرة يوم امس (الخميس) فوق مضيق هرمز ليطلع الراي العام العالمي على كذب هذا الادعاء وانه لا اساس له.

واضاف البيان: ان هذه الصور تثبت ان الطائرة المسيرة التابعة للقوة الجوفضائية للحرس الثوري كانت تقوم بتنفيذ مهمتها الجارية في المنطقة قبل دخول السفينة الحربية الاميركية الى مضيق هرمز ومن ضمنها صور متعلقة برصد ومراقبة هذه السفينة قبل وحتى بعد الوقت الذي ادعاه الاميركيون حيث قامت بارسال هذه الصور الى محطتها وعادت الى قاعدتها سالمة.

واكد البيان الصادر، ان وحدات البحرية والجوفضائية التابعة للحرس الثوري وبناء على مهماتها القانونية وفي سياق اقرار الامن في مضيق هرمز والخليج الفارسي ، تراقب وترصد بدقة ويقظة وبصورة مستمرة تحركات الاجانب خاصة القوات الارهابية لاميركا والبريطانيين في هذه المنطقة الاستراتيجية وهي في ظل الرصد الاستخباري والاستعدادات المطمئنة الموجدوة سترد ردا مناسبا على اي عمل عدواني ومخالف للقوانين والقرارات الدولية قد يصدر من قبلهم.

وكان الرئيس الاميركي قد ادعى يوم امس بان السفينة الحربية الاميركية "يو اس اس بوكسر" استهدفت طائرة مسيرة تابعة للقوات المسلحة الايرانية في نطاق مضيق هرمز.

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